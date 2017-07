Nantes La Métropole réaménage la Chézine

0

Cela fait 4 ans que le projet est lancé... la rivière Chézine qui traverse les communes de Sautron, St Herblain, Couëron et Nantes a été pour la majeure partie réaménagée. Les travaux de déblayage, de reconstruction des berges et du lit de la rivière entreprit en septembre 2016 ont été pensé pour améliorer la qualité de l'eau. Limiter les effets de la pollution sur le cours d'eau est un enjeu majeur dans un département où seulement 2% des masses d'eau sont de qualité. Plus d'information dans nos éditions du mercredi 5 juillet.