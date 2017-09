La Montagne Les pompiers présentent leur métier ce week-end

0

Le congrès départemental des pompiers se déroule au complexe sportif Jules-Ladoumègue à La Montagne ce week-end. Véhicules, village du secourisme et maison à feu, toutes les activités des pompiers seront présentées.

Pour tout savoir sur le métier de sapeur-pompier ou l'activité de sapeur-pompier volontaire, rendez-vous à la Montagne ce dimanche ! A partir de 14 h, des manoeuvres incendie et secours routiers seront proposées autour du complexe et le long de l'allée du Château d'Aux. Une équipe cynophile complètera le dispositif. Un village du secourisme et plus de 50 véhicules incendie seront présents toute la journée sur place.

Pour les petits, une maison à feu, des balades à poney et une structure gonflable seront déployés.

Gratuit dimanche à partir de 14 h.