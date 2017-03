La présidentielle vue par… Sébastien Benoît, responsable CGT chez STX

0

Responsable CGT, Sébastien Benoît avait refusé de serrer la main au chef de l'État. Un geste qu'il assume toujours.

C'était en octobre 2015. Le 13 très exactement. Ce jour-là, François Hollande est en visite au chantier STX pour saluer un savoir-faire nazairien symbole de renouveau industriel.

Et un sérieux grain de sable vient gripper une communication élyséenne bien huilée. Casque de chantier vissé sur la tête, le responsable de la CGT refuse de serrer la main au chef de l'État pour dénoncer la « violence patronale ». « Il faut se rappeler le contexte, avec la répression syndicale à l'encontre des salariés d'Air France », raconte Sébastien Benoît. Son geste, il l'assume toujours, sans regret. « Ce n'était pas un plan de com' de la CGT. On avait des choses à dire, il fallait avoir une attitude », ajoute ce dernier tout en concédant n'avoir pas prévu « un tel déferlement médiatique »





