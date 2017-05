Nantes Insolite. La saison des couleuvres à Couëron et à Nantes

0

De belles couleuvres font leur apparition près des coins humiodes en ce moment. Certaines ont été captées dans l'objectif d'Olli Bioret, promeneuse avertie, près la Chézine, la fameuse rivière qui prend sa source sur la commune de Saint-Etienne de Montluc et traverse les villes de Sautron, Couëron, Saint-Herblain puis Nantes avant de se jeter dans la Loire. "Je suis contente de voir des serpents", indique Olli qui en immortalisée deux à Couëron (Loire-Atlantique), "parce que tous ces coins, qui étaient il y a peu de temps de la campagne, se couvrent de lotissements et la faune sauvage est de plus en plus repoussée".

Une seconde photographie a été prise au parc de la Chantrerie à Nantes par l'internaute Barbarella des bois.