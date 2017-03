La Turballe Casseroles et hourras : Fillon accueilli par un concert à deux voix

0

L'ambiance est là mais somme toute assez cacophonique au port de La Turballe cet après-midi. Lors du débarquement de François Fillon vers 15h30 pour rencontrer pêcheurs et conchyliculteurs, une foule très divisée d'environ 200 personnes a offert au candidat des Républicains un concert à deux voix en guise de comité d'accueil.

Les uns, plus nombreux qu'en début d'après-midi, à la gare du Croisic, ont donné de la voix au son des casseroles en criant "Fillon en prison" ou "Fillon démission !" Les autres, plus nombreux, l'ont acclamé comme le futur président qu'ils attendent, en contre-criant "Fillon président !" Le candidat des Républicains a ensuite gagné l'intérieur de la criée de La Turballe où les pêcheurs et les conchyliculteurs lui ont exposé plus calmement leurs attentes.





A La Turballe les opposants et partisans sont la aussi pour #Fillon pic.twitter.com/je6qE4CnLL — Nicolas Dahéron (@NicoDaheron) 27 mars 2017

Une heure plus tôt au Croisic, il embarquait sous les hourras :

