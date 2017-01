La Turballe Le feu dans un garage auto menaçait la station-service

0

Grosse mobilisation du service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique, dans la nuit de vendredi à samedi. Vers 3 h 30, un feu s'est déclenché dans un garage automobile de la rue de la Frégate à La Turballe. Pour éteindre le sinistre et éviter sa propagation à la station-service et aux cuves de carburant de l'établissement, pas moins de 39 sapeurs-pompiers armés de trois lances à eau ont été mobilisés au plus fort de l'événement.

Au final, le feu est resté cantonné aux bureaux du garage et à une petite partie de l'atelier. Trois voitures ont brûlé. Du chômage technique est à prévoir.

