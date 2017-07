Nantes Fabrikado, un jeu de (dé)construction pour les enfants

0

C'est un moyen ludique d'intéresser vos enfants à l'architecture. L'ardepa, l'association pour la diffusion et la promotion de l'architecture, lance son nouveau jeu, "Fabrikado". A mi-chemin entre le Lego et le Mikado, ce jeu de (dé)construction s'adresse aux jeunes curieux de plus de 7 ans. L'idée ; construire une maquette à l'effigie du Trempolino, puis en retirer un maximum de pièces, les unes après les autres, sans faire tomber la batisse.

