A compter du lundi 24 avril, et jusqu'au vendredi 28 avril, une circulation alternée sera imposée sur la RD137 au Bignon.



Le département de la Loire-Atlantique compte procéder à une réfection de la couche de roulement sur cet axe routier.

Les travaux concernent plus précisément, la partie située entre le carrefour des Trois Hermines et le griratoire des Gros Cailloux.



Plus d'informations sur le site internet d'Inforoutes.