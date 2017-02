Le Croisic La sirène Andrina ondule avec les raies de l'Océarium du Croisic

0

Stéphanie Blot, alias Andrina, fera découvrir au public le « mermaiding » ou comment « faire la sirène » jeudi 16 février à l'Océarium du Croisic. Et la séduisante créature de légende qui a déjà fait étape dans l'établissement croisicais a un succès fou. Une fois qu'Andrina a fini d'onduler, qu'elle a enlevé son costume et sa longue nageoire, elle redevient Stéphanie Blot, 31 ans, originaire de la région nantaise. Et surtout une sportive qui doit s'entraîner dur pour quelques minutes de show. « « Je fais des stages d'apnée en région parisienne pour m'ameliorer ». D'autant qu'Andrina est une toute jeune sirène remontée des profondeurs il y a deux ans, au hasard des séances photos : " Je suis aussi modèle amateur et je voulais faire des clichés avec un costume de sirène mais cela n'existait qu'aux USA et à des prix bien trop chers pour moi. J'ai rencontré Aurore, une créatrice toulousaine, qui m'a réalisé un costume. Puis j'ai vu des vidéos de cette discipline et j'ai décidé de m'y mettre. » À l'Océarium, "elle nage au milieu d'une centaine de raies et parmi le banc des éperlans dans un grand aquarium de 800 000 litres. Même si la température de l'eau est de 21 degrés, elle reste assez froide pour notre sirène au bout de 10 minutes d'apnées successives. Il lui faut aussi garder les yeux ouverts dans l'eau salée et sa vision devient beaucoup plus limitée », précise Céline Tessier, en charge du marketing de l'établissement touristique. Mais devenir sirène ne s'improvise pas. Et le phénomène « mermaiding » (traduisez « faire la sirène »), « est tout récent en France ». Stéphanie Blot a toutefois vite rencontré d'autres adeptes : « Nous sommes une petite dizaine, on s'entraide, on poste des vidéos et on se corrige mutuellement ». Et il y a même une élection Miss Sirène tous les ans. Quant aux raies de l'Océarium qui reçoivent cette curieuse invitée, « elles ne sont pas apeurées et s'en approchent parfois même pour mieux l'observer », rassure Céline Tessier.

Jeudi 16 février. Deux shows à 11 h 30 et 14 h 30. Après une rencontre avec les enfants et une séance photo, Andrina plongera pendant environ 10 minutes.