Le Croisic Ocearium : la tortue Caouanne poursuit son long périple (VIDÉO)

C'est l'histoire d'une petite tortue marine qui était venue s'échouer en 2000 sur une plage de Saint-Brévin. Recueillie à l'ocearium du Croisic, elle pèse aujourd'hui 100 kg et doit déménager pour un aquarium plus grand à Biarritz.

Tout commence en 2000 quand une jeune tortue marine, alors toute frêle, s’échoue sur une plage de Saint-Brévin. Très fatiguée et en hypothermie, elle est recueillie par les soigneurs de l’Océarium du Croisic qui s'étonnent de son arrivée. Comme les six autres espèces de tortues marines existantes, la tortue Caouanne est menacée d’extinction. On ne la trouve que très rarement sur nos côtes. Sa présence est plus commune en Méditerranée.

Un appétit féroce

La tortue Caouanne est une espèce protégée depuis 1991 en France. Doté d’un appétit féroce, elle est capable d’engloutir des quantités incroyables de poissons, calmars légumes en tout genre etc. Dans la nature elle aime se nourrir aussi de méduses mais les confond parfois avec les nombreux sacs en plastique qui flottent entre deux eaux, provoquant ainsi des occlusions intestinales et souvent des décès.

Belle croissance

Fort heureusement, bien nourrie au Croisic où elle s'est plu pendant 17 ans, la tortue de Saint-Brévin (de l'espèce Caretta caretta) a bien grandi ! Elle mesure à présent 120 cm en longueur de carapace et pèse plus de 100 kg (vidéo).

Du fait de cette taille, l’équipe de l’Océarium a décidé de s’en séparer, estimant nécessaire qu’elle rejoigne un autre aquarium. "Cette pratique de transfert est courante entre aquariums. Elle permet en effet aux animaux d’évoluer dans des environnements plus propices à leur croissance, indiquent les responsables de la structure. Le transport de ce reptile marin est très rare".

Grand départ le 2 mars

L’équipe de l’Aquarium de Biarritz viendra le 2 mars chercher la tortue Caouanne. "Du fait de leur degré de protection, les tortues marines sont classées en annexe 1 de la convention de Washington et leur transport est soumis à une législation très stricte. Animal très rustique, il n’y a pas de difficulté majeure pour son transport sinon d’hydrater régulièrement les yeux et la carapace de l’animal."

L’Océarium du Croisic participe à la sauvegarde de tortues marines avec d'autres actions, elle soutient financièrement depuis plusieurs années une écloserie de tortues marines au Sri Lanka. Elle héberge aussi deux tortues caouannes nées en aquarium faisant l’objet d’un partenariat scientifique.

