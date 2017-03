Le Croisic Retour en images sur la visite de Fillon en Presqu'île [VIDEO]

0

Le candidat Les Républicains a fait campagne ce lundi après-midi au Croisic et à La Turballe. Entre concert de casseroles de ses opposants et acclamations de ses soutiens.

L'agenda de François Fillon a été « resserré » et l'étape à Saint-Nazaire annulée. Il est arrivé avec deux heures de décalage au Croisic avant d'embarquer pour La Turballe à bord d'un caseyeur. Il y a rencontré des pêcheurs et conchyliculteurs auxquels il a promis des états généraux de la pêche dès l'été prochain. Sur les quais, au Croisic comme à La Turballe, opposants et partisans ont donné de la voix.