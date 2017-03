Sucé-sur-Erdre Salon du livre jeunesse : le royaume des enfants

0

Effervescence au salon du livre jeunesse d'Erdre et Gesvres, à la Papinière à Sucé-sur-Erdre (non loin de Carquefou). Jusqu'à ce dimanche soir, 18h, les familles peuvent venir échanger avec leurs auteurs et illustrateurs préférés.

17 auteurs et illustrateurs se plient en quatre pour satisfaire les familles. La majorité des enfants a déjà pu les rencontrer en classe - à Treillières, Nort-sur-Erdre, Petit-Mars,... - à l'initiative de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres, organisatrice du salon.

Jean-Baptiste de Panafieu, Sandrine Thommen, Isabelle Simier, Delphine Jacquot et tant d'autres attendent à nouveau le public aujourd'hui de 10h à 18h. Les éditions Les Fourmis rouges et Cambourakistout sont aussi là pour conseiller les lecteurs.

Ce dimanche 25 mars, jusqu'à 18h, route de la Papinière à Sucé-sur-Erdre. www.salonlivre-erdreetgesvres.fr/

Plus d'informations dans le journal Presse Océan de ce dimanche 25 mars