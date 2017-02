Le Pallet Avec l'ONU, la Banque humanitaire envoie du matériel médical à Alep

0

À la demande de Syria Charity, consommables médicaux, vêtements de santé et fauteuils sont partis vers des hôpitaux d'Alep.

Le 3 février en matinée, à Saint-Germain-sur-Moine (Maine-et-Loire), la Banque humanitaire du Pallet a chargé deux camions totalisant 40 m3 de matériel médical à destination de deux hôpitaux d'Alep (Syrie). « Il y a des milliers de compresses qu'on achète par rouleaux et que nos bénévoles découpent, des gants de chirurgie et des gants jetables, des vêtements décontaminés pour le personnel de santé, et des fauteuils roulants, neufs ou réparés par l'association Main Dispo, de Montaigu », détaille Jean-Marie Roussière, président de l'association palletaise.

Syria Charity (l'équivalent du Croissant rouge), qui avait sollicité le grossiste humanitaire du Pallet, a convoyé le chargement jusqu'au Havre, où le matériel devrait être acheminé d'ici trois semaines à un mois dans un des ports de Syrie. La solution maritime a été préférée à la voie terrestre, « moins risquée dans cette zone en guerre », précise M. Roussière. « L'opération est coordonnée par le Dr Jean-Luc Fonteneau (Saint-Crespin-sur-Moine) et un médecin syrien, le Dr Ali Alolaiwy. »

À la même époque l'an dernier, un premier convoi avait été acheminé par la route. Dans des conditions de sécurité qui rappellent « les dix semi-remorques convoyés sous les bombes au Kosovo, il y a une vingtaine d'années... Les Croates l'avaient intercepté et demandé la moitié du chargement : on n'avait rien lâché et la Croix Rouge de Genève était intervenue. Ce genre de convoi demande beaucoup de rigueur et de précision : il faut faire vite et bien. »