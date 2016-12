Le Pallet La Banque humanitaire aide au financement d'associations en France

0

La Banque humanitaire du Palllet, qui fête ses 30 ans en 2017, va financer des associations par un carnet solidarité.

Quand Jean-Marie Roussière a une idée, il s'y tient jusqu'au bout. « L'idée m'est venue en 2014. Je remettais le Prix de la Solidarité avec Sélection du reader's digest à Marseille, on récompensait cinq associations. Je me suis dit pourquoi pas faire davantage via des carnets solidarité : j'en ai parlé au Moulin rouge, qui a marché, puis à d'autres sponsors pour qu'ils offrent des lots pour les billets (croisières, spectacles, parcs de loisirs, etc.) », raconte le président fondateur de la Banque humanitaire. « Le principe est simple : 40 000 billets sont vendus, avec des lots à la clé, par les associations humanitaires, qui garderont l'argent. » Les carnets solidarité ont été imprimés gracieusement par l'imprimerie clissonnaise Souchu. Leur vente a débuté mi-novembre dans tout l'Ouest et se poursuivra dans toute la France. « Cela fera 80 000 € à redistribuer aux associations en France. »

