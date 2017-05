Le Pellerin Première édition de la Fête de la Loire ce lundi

0

Lundi 1er mai, la Loire et les quais du Pellerin seront en fête ! L’association le XV Rameur, qui célèbre cette année ses 20 ans, et la commune du Pellerin organisent la première édition de la Fête de la Loire.

«Historiquement, le XV Rameur a eu l’habitude d’animer la Loire pendant de nombreuses années au 1er mai, seul jour de l’année où les bacs de Loire ne fonctionnent pas, par de grandes courses d’aviron. Si ces courses n’existent plus aujourd’hui, c’est avec eux que nous avons eu à coeur de mettre en place ce nouvel événement, qui permettra à tous de profiter du fleuve et d’activités liées à son histoire» indique l’adjoint Nicolas Lécureuil.

Des animations sur les quais

De nombreux bateaux et vieux gréements de Loire profiteront de la pleine marée pour venir s’amarrer au ponton de Bikini, au Môle et à la cale du bac, à partir de 11h30. Le Roquio Le Chantenay et des toues de Loire seront présents. Ils y resteront tout l’après-midi pour vous faire profiter de petits tours en bateau. Jusqu’à 18h, de nombreuses activités ludiques seront également proposées sur les quais, telles que les chants de marins du groupe Ar Vag du Croisic, une parade de vieilles voitures par l’Association Pellerinaise de Véhicules Rétros (APVR), des expositions sur l’histoire des quais et des bacs de Loire par l’association Autrefois le Pellerin, un atelier de cordage, etc.