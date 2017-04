Le Pouliguen Alice Dugast dans l'ultime sélection d'un casting vocal national

0

La chanteuse et guitariste âgée de 22 ans domiciliée au Pouliguen est en compétition pour assurer la première partie d’un concert de Christophe Maé, parrain de l’édition 2017 du casting national Elle est où la voix.

Les internautes peuvent voter jusqu’au vendredi 21 avril (www.aubureau-elleestoulavoix.fr). Les artistes qui remportent le plus de votes participeront donc à l’entame d’un spectacle de la prochaine tournée de Christophe Maé et enregistreront un single chez Warner Music France.

Plus d'infos dans Presse-Océan de dimanche 16 avril.