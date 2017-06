Le Pouliguen La CCI de Nantes/Saint-Nazaire soigne ses clients plaisanciers

0

La saison estivale de la plaisance va bientôt battre son plein. Et si le bateau a toujours le vent en poupe, ceux qui montent à bord entendent bénéficier de davantage de services que leurs aînés. Car les attentes de la nouvelle génération de plaisanciers changent et la Chambre de commerce entend s’adapter : « À nous de proposer à cette clientèle plus jeune une logistique, c’est-à-dire des entreprises et des commerces, pour tout ce qu’ils n’ont pas envie de gérer, notamment en ce qui concerne l’entretien de la coque et du moteur, l’accastillage et le nettoyage à bord, indiquent Emmanuel Jahan, directeur des ports et Yann Le Quellec, élu à la CCI de Nantes/Saint-Nazaire. Une grande enquête a permis de nous donner une vision précise de leurs attentes ».

Plus d'infos dans Presse-Océan de ce jeudi 29 juin.