Nantes Le Voyage à Nantes détaille son plan d'attaque à l'international

Le Voyage à Nantes a présenté ce mardi son plan stratégique pour étendre la renommée de Nantes comme ville touristique à l'international. L'équipe du Voyage à Nantes était présente, ainsi que le Vice-Président de Nantes Métropole Fabrice Roussel et le directeur régional d'Ouest Air France-KLM Antoine Biton. Au menu : la signature d'une convention entre la ville de Nantes et Air France officialisant l'ouverture d'une ligne aérienne directe Nantes-Hambourg en octobre. Mais aussi : conquête du marché chinois avec un projet de voyage Nantes-Mont Saint Michel, et détail du plan d'attaque sur Nantes "ville culturelle idéale pour les city breakers".

Si Aurélie Péneau, la directrice du développement touristique du VAN, fait un constat cuisant : "Au niveau international, tout l'ouest de la France est à l'ouest. Nantes a du mal à exister sur une carte chinoise.", les touristes européens, eux, sont plus nombreux. les visiteurs étrangers étaient 61 500 à venir voir les Machines de l'Ile en 2016. Un chiffre qui a stagné en 2015, année particulièrement difficile pour le tourisme français, mais qui a augmenté par rapport à 2014. Le Voyage à Nantes arrive à attirer cette clientèle internationale (majoritairement des anglais, espagnols et allemands) qui représentent 17% des nuitées à Nantes au mois d'août.

