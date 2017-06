Législatives 10e circonscription : les réactions des candidats

0

Jean-Marc Beauvais, candidat FN, a obtenu 4 270 voix (6,86 %). Il se positionne en cinquième place. « Notre score dans les petites communes de l’est de la circonscription est acceptable. Dans les grandes communes, nous n’avons pas bénéficié des abstentionnistes. Je ne suis pas surpris. C’est à l’image du score national. Je ne donne pas de consigne de vote sur la 10e circonscription pour le second tour ».



Gaëlle Chaillot, France Insoumise, arrive en troisième position avec 8 400 voix (13, 50 %). Même si la candidate n’est pas au deuxième tour, les applaudissements étaient nourris ce dimanche soir, au milieu des militants. « Nous sommes extrêmement fiers de ce résultat. Nous sommes la première force d’opposition dans le Vignoble et cela ne fait que commencer. Nous ne donnerons pas de consigne de vote pour le second tour ».



Sophie Errante, députée sortante, arrive largement en tête. La candidate REM est ravie des résultats de ce premier tour, « le score est élevé. Cela confirme un cohérance dans ma manière de travailler. C’est une reconnaissance de ma manière de faire et d’être ». Mais elle déplore une « abstention très forte (44,62%, NDLR), ce n’est jamais satisfaisant ». Pour le second tour, Sophie Errante souhaite « mobiliser les citoyens et confirmer les résultats ».



Jérôme Guiho (LR) est « déçu ». Il arrive en deuxième position et affrontera la députée sortante Sophie Errante au deuxième tour. « J’ai été devancé par la vague En Marche, comme partout en France », confie-t-il. « J’ai fait une campagne de terrain, j’ai labouré la circonscription depuis des mois, des années même. J’ai le sentiment d’avoir été battu par Emmanuel Macron, et pas par Sophie Errante ». Il s’inquiète « d’une majorité très forte pour la République en marche à l’assemblée nationale. Il faut faire attention au parti unique. Une assemblée trop pléthorique peut nuire au débat démocratique. J’espère que les discussions se feront au sein de l’hémicycle et pas dans la rue ».