Législatives Nantes-Orvault : Séassau (PCF) "fait confiance" aux électeurs

Secrétaire du PCF 44 et candidat dans la 1re circonscription (Nantes-Orvault), Aymeric Séassau a obtenu 7,25 % des voix dimanche dernier. Pour le second tour, il « fait confiance aux électrices et aux électeurs pour choisir en conscience et faire face au dilemme qui leur est posé ». À savoir choisir entre François de Rugy (REM) ou Julien Bainvel (LR), ou s’abstenir.

Pour sa part, il entend poursuivre son combat : « La gauche est aujourd’hui à reconstruire, explique-t-il à ses électeurs. Avec vous, je m’y engagerai de toutes mes forces et je sais que nous proposerons ensemble rapidement des initiatives pour nous retrouver dans l’action. Il y aura besoin de la gauche politique, syndicale, citoyenne rassemblée dans sa diversité pour faire face aux mauvais coups qui ne manqueront pas d’être portés aux salariés et aux familles populaires ».