Législatives 2e circonscription : les réactions des candidats

0

Valérie Oppelt (REM), 39,78% : « Nous avons réussi à montrer qu'il y avait un souhait de renouvellement, des méthodes et des visages. C'est aussi le résultat d'un travail très fort en Loire-Atlantique, nous avons su porter le programme d'Emmanuel Macron qui a montré une posture présidentielle pendant ces quatre dernières semaines. C'est le résultat d'un dynamisme et d'un travail très fort sur le terrain, de 2 500 adhérents en octobre nous sommes plus de 9 000 aujourd'hui. Nous étions très critiqués car sans expérience. Les gens qui vont voter se basent sur un projet et donnent à Emmanuel Macron la possiblité de mener ce projet. Mais il nous faut encore convaincre et transformer l'essai au second tour ».