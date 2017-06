Législatives 5e circonscription : les réactions des candidats

0

Au premier tour, Sarah el Haïry, la candidate de La République en marche obtient 41,35% dans la 5e circonscription de Loire-Atlantique. Michel Ménard (PS) devance Frédéric Maindron (UDI-LR).

Sarah El Haïry, 28 ans, présidente du MoDem 44, arrive largement en tête. « On est heureux de la confiance qui nous a été accordée. On sera à nouveau sur le terrain dès aujourd'hui pour porter les messages qui nous sont chers et surtout être à l’écoute ». Ex-militante UMP, sur la liste de Bruno Retailleau (LR) aux régionales de 2015, elle a soutenu Alain Juppé à la primaire de la droite, avant de rallier Macron en février. Pour la seconde place, le suspense a pris fin hier à 23 h 30. Le député sortant PS Michel Ménard obtient 13,95 %, soit 112 voix de plus que Frédéric Maindron, candidat LR-UDI et ancien maire de Saint-Mars-du-Désert (13,77%).

Michel Ménard, seul candidat PS présent au second tour en Loire-Atlantique, se mobilisera jusqu’au bout. "La bataille sera difficile. Je vais rappeler ma présence sur le terrain. Un député doit être ancré sur le territoire". Pour Frédéric Maindron, "la déception est amoindrie par la vague REM qui déferle sur la France et dans le département".

Dans cette circonscription (Nantes 8, Carquefou, la Chapelle-sur-Erdre, Ligné, Nort-sur-Erdre), la dynamique Macron s’est confirmée pour Sarah el Haïry et son suppléant Luc Geismar.

