Législatives 9 circonscription : Monique Rabin (PS) votera blanc

La députée sortante n'a pas réussi à se qualifier, dimanche, pour le second tour. Élue en 2012, elle a recueilli 13,25 % des voix, échouant à plus de 1 200 voix de Claire Hugues, la candidate de la Droite et du Centre.

Ce lundi matin, elle annonce qu'elle « votera blanc » pour le second tour de dimanche prochain. Son suppléant, Jean-Philippe Reverdy est pourtant affilié à La République en Marche. Mais pas question pour autant de donner sa voix à Yannick Haury, investit par le mouvement d'Emmanuel Macron et arrivé largement en tête (36,90 % des voix). « Comme Claire Hugues, c'est un candidat de Droite », justifie-t-elle.