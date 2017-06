Législatives Asap diffusion recrute 900 personnes pour la mise sous pli

0

Pôle emploi et les agences d’intérim Abalone, Acttif et Synergie, recherchent 900 personnes pour effectuer de la mise sous pli manuelle du 14 au 15 juin, à Gétigné.

Dans le cadre des élections législatives 2017, la société Asap diffusion, située dans le vignoble nantais, recrute en partenariat avec le Pôle emploi de Clisson, les agences d’intérim Synergie, Abalone et Acttif sud Loire, 900 personnes pour effectuer une importante opération de mise sous pli des professions de foi des candidats sur l’ensemble des Pays de la Loire.

Les personnes doivent être disponibles du 14 au 15 juin. La mission consiste à réaliser de la mise sous pli manuelle en 3x8, en contrat intérimaire, avec une rémunération de 9,76 euros brut de l’heure.

Les candidats doivent savoir lire, écrire et compter. Le travail s’effectue en grande partie debout, avec pas ou peu de port de charges.

Pour postuler, contacter une des trois agences intérimaires :

Abalone: 02 51 89 63 62 reze@abalone-interim.com

Acttif : 02 51 86 16 47 reze@acttif.com

Synergie : 02 51 71 70 07 clisson@synergie.fr

L’offre est consultable sur le site de pole-emploi.fr, sous la référence 051PSSX.