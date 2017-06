Législatives B. Retailleau (LR) : "Macron est un colosse aux pieds d’argile"

0

"Ce second tour des élections législatives confirme en l’amplifiant l’abstention record du premier tour et de la présidentielle, a déclaré dans un communiqué Bruno Retailleau (LR) président du conseil régional des Pays-de-la-Loire. C’est une mauvaise nouvelle pour la démocratie comme pour la nouvelle majorité présidentielle. Ce soir, Emmanuel Macron est un colosse aux pieds d’argile. Avec une majorité écrasante mais peu représentative, il devra se garder de la tentation hégémonique.

Je suis triste pour nos candidats et notamment pour nos députés sortants qui se sont battus pendant 5 ans au service de leurs concitoyens et de nos valeurs. Ce soir la droite a perdu mais elle n'est pas anéantie. Je félicite nos députés élus, ils constitueront le premier groupe d'opposition à l'Assemblée Nationale . Nous aurons besoin d’eux pour constituer une opposition vigilante et pour préparer l’avenir. La droite n’est pas soluble dans le macronisme. Elle doit désormais de renouveler en profondeur pour que nos convictions puissent demain convaincre à nouveau les Français."