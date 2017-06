Législatives François de Rugy (REM) réélu à 66,14% dans la 1re circonscription

0

François de Rugy (REM) a été réélu pour un troisième mandat sur la 1re circonscription avec 66,14% des voix. Il bat ainsi Julien Bainvel (LR-UDI).







Réaction d'Aymeric Séassau, secrétaire du PCF 44 et ex-candidat sur la 1re circonscription : « Nous vivons une grave crise démocratique, politique et institutionnelle. Personne ne triomphe à l’issue de ces élections, avec une majorité REM arrachée sur fond d’abstention record. Nous pourrons au moins compter sur 12 élus communistes qui vont pouvoir constituer un groupe, des députés combatifs, notamment sur le droit du travail. Mais la gauche doit se reconstruire, et ça commence dès lundi ».