Législatives François Pinte (LR) : "Nous serons une opposition constructive"

François Pinte, président de LR 44, a réagi aux résultats de ces élections législatives : « Le résultat est sans surprise, même si on espérait un sursaut de notre électorat dans la 7e et la 6e. Les électeurs ont voté une 4e fois pour Emmanuel Macron, ils ont voulu donner sa chance à ce gouvernement. Avec plus de 120 députés, nous serons la première force d’opposition à l’Assemblée et nous comptons aussi sur le Sénat, où nous restons majoritaires. Mais nous serons une opposition constructive. Une nouvelle Assemblée a été été élue, on ne peut que souhaiter sa réussite pour la France ».