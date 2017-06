Législatives Johanna Rolland (PS) : « la défaite de la gauche »

0

« Les résultats de ce premier tour confirment le message envoyé par les Françaises et Français lors de l'élection présidentielle et leur souhait de donner au Président de la République Emmanuel Macron, une majorité pour gouverner, a expliqué Johanna Rolland (PS), maire de Nantes et présidente de Nantes métropole dans un communiqué. Ce premier tour marque également un niveau d'abstention historique pour les élections législatives (...), cela doit interpeller toute la classe politique ce soir sur de nouvelles pratiques à mettre en place pour renouer le fil entre politique et citoyens.

C'est aussi ce soir l'échec du Parti socialiste et des écologistes et plus largement l'expression de la faiblesse et de la défaite de la gauche. Dans cette situation tout à fait inédite et historique, je pense aux candidats socialistes en Loire-Atlantique qui se sont battus pour leurs concitoyens et qui sont éliminés ce soir. Pour le second tour sur la 5e circonscription, j'appelle au rassemblement le plus large autour de Michel Ménard. »