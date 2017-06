Législatives Johanna Rolland (PS) : "Le PS a une lourde responsabilité"

0

Johanna Rolland (PS), maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole a réagi dans un communiqué aux résultats des législatives : « A l'issue de ce second tour, les électeurs ont donné une très large majorité à La République En Marche. En tant que maire, je félicite chacune et chacun des député-e-s élu-e-s ce soir à Nantes, en souhaitant que s'instaurent avec eux un dialogue et un travail constructif dans l'intérêt de Nantes et de ses habitants.

Plus généralement, l'abstention historique lors de ce second tour, les scores de l'extrême-droite lors de ce cycle électoral, et le rejet des partis traditionnels de gauche et de droite nous invitent à une profonde rénovation de notre démocratie. La représentation de la gauche à l'Assemblée nationale, toutes sensibilités confondues, est l'une des plus faibles de la 5e République. C'est la conséquence de sa large fragmentation. La gauche n'a pas su trouver les ressorts d'un projet commun pour la France.

À l'échelle nationale, le Parti Socialiste a une lourde responsabilité dans cet échec. Il s'est progressivement délité, devenant un archipel d'egos et de clans, dilapidant la force collective que constituent ses militants engagés. Ce ne sont pas les idées d'égalité, de justice sociale et de progrès humain qui sont dépassées. Elles restent une aspiration forte pour les Française et les Français.

La gauche est aujourd'hui à un tournant de son histoire. Elle doit dorénavant et impérativement s'engager dans un travail de profond renouvellement ouvert à la société civile, à la fois de son logiciel de pensées et de ses pratiques politiques.

À Nantes, je conduis depuis trois ans le projet nantais au service des habitants, autour des enjeux d'emploi, de justice sociale et d'égalité réelle, de transition écologique ou encore de dialogue citoyen renouvelé. Je vais le poursuivre, avec énergie et enthousiasme, entourée d'une équipe diverse et solide, qui met en œuvre, depuis 2014, l'indispensable renouvellement des pratiques politiques et le rassemblement de la gauche, des écologistes et des progressistes. »