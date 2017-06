Législatives La majorité absolue pour REM et le MoDem

0

La République en marche (REM) et le MoDem obtiennent la majorité absolue à l'Assemblée nationale, avec 360 sièges, selon une première estimation réalisée dimanche par Kantar Sofres-onepoint à l'issue du second tour des législatives.

La coalition de droite autour des Républicains et de l'UDI limite les dégâts, avec 133 sièges, de même que le Parti socialiste et ses alliés de gauche, avec 45 sièges au total, toujours selon cette estimation.

La France insoumise aurait 17 sièges, le Parti communiste neuf et le Front national six.

Ipsos-Sopra Steria donne un rapport de force similaire, avec 355 députés pour LREM et le MoDem, 125 pour la droite, 49 pour l'alliance du PS, 30 au total pour La France insoumise et le PC et huit pour le FN.

Si ces chiffres se confirment, la vague en faveur des candidats d'Emmanuel Macron sera moins puissante que ne le laissaient présager cette semaine les projections, qui anticipaient une majorité allant jusqu'à plus de 450 députés.