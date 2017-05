Législatives Le grand flou dans la sixième circonscription

0

La circonscription d’Ancenis-Châteaubriant est la plus vaste du département, la plus rurale et la moins peuplée, c’est aussi l’une de celles où tout semble encore possible. Lors de l’élection présidentielle, c’est là que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont fait leurs meilleurs scores et la campagne des législatives y a été rude depuis le début de l’année. À cela s’ajoute la problématique Notre-Dame-des-Landes qui est à nouveau sur le devant de la scène médiatique.

Les premières surprises sont venues du Parti socialiste...

Le dossier complet à retrouver dans l'édition de Presse Océan du 29 mai.