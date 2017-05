Législatives Le PCF lance un appel au rassemblement à gauche

0

« Pour la deuxième fois, l’extrême droite a accédé au second tour de l’élection présidentielle, souligne le PCF de Loire-Atlantique dans un communiqué. A nouveau, elle a été battue. C’est une bonne nouvelle pour le pays. Aujourd’hui comme hier, les communistes ont toujours pris leurs responsabilités contre l’extrême droite. Nous continuerons. Nous sommes fiers qu’en Loire Atlantique, Marine Le Pen obtienne un résultat nettement inférieur à son résultat national. Nous savons pour autant que le projet d’Emmanuel Macron n’est pas de nature à faire reculer durablement le projet d’extrême droite. Pire, en recyclant les vieilles recettes libérales, le programme qu’il entend appliquer va creuser les inégalités sur lesquelles prospère le Front National pour continuer d’opposer et de diviser les femmes et les hommes de France. »

« Législatives déterminantes »

« Rien n’est fait. Les législatives seront déterminantes pour continuer de mettre en échec le FN, pour battre les conservateurs et les libéraux qui vont rassembler leur famille politique. Il est urgent de rassembler la nôtre, la gauche, souligne le PCF alors que des élus nantais signent un appel au rassemblement. Le premier tour de la présidentielle montre que la gauche n’est pas battue. Rassemblée, elle pouvait gagner la présidentielle. Aux législatives, nous pouvons encore faire élire une majorité de députés de gauche pour s’opposer aux mauvais coups que le nouveau président veut porter au pays. A condition de se rassembler. Nous lançons un appel solennel à l’ensemble des forces de gauche qui se sont réunies avec Jean-Luc Melenchon ou Benoit Hamon : Ne décevons pas à nouveau, gagnons ensemble ! »

« Rencontrons-nous sans tarder »

« En Loire-Atlantique, nous formulons une proposition simple à la France Insoumise, aux socialistes, aux écologistes : rencontrons-nous sans attendre. Si chaque force retire plusieurs candidatures nous pouvons riposter ensemble à l’offensive des conservateurs et des libéraux, insiste le PCF. Nous pouvons gagner et envoyer des députés communistes, insoumis, écologistes, socialistes rassemblés dans leur diversité parce que fidèles aux valeurs de la gauche. »

« Soyons forts et unis dès demain pour poursuivre le combat contre l'extrême droite et pour une majorité de gauche au service du progrès social, démocratique, écologique. »