Législatives Le PS laisse le champ libre à de Rugy dans la 1re

La décision a été prise lundi soir, par le bureau du PS 44, au terme d’une plutôt réunion houleuse.

Seul point à l’ordre du jour : quelle attitude adopter dans la 1re circonscription après l’investiture du député sortant, François de Rugy, par La République en marche (REM) ? « On avait trois choix possibles, raconte un participant. Soit un accord avec le candidat REM, soit un soutien à Aymeric Séassau (PCF), soit un candidat PS ».

Au cas où cette dernière option serait retenue, Pascal Bolo, 1er adjoint à la mairie de Nantes, était prêt à aller au casse-pipe. Histoire que le PS soit présent, au moins au premier tour, sur cette circonscription emblématique. Une position partagée par Erwan Huchet, leader de l’opposition à la mairie d’Orvault.

Mais cette proposition n’a recueilli que 3 voix sur 35. Au final, les instances du PS 44 ont décidé de ne pas présenter de candidat sur la 1re. Et de n’en soutenir aucun. "Un ni-ni incohérent" pour Erwan Huchet qui, du coup, appelle à voter de Rugy dès le premier tour, "pour faire battre la droite conservatrice et le FN "

Candidat LR-UDI, Julien Bainvel voit dans cette décision du PS "une bonne nouvelle : cela confirme que je leur fais peur et qu’il y a un vrai risque que la gauche perdre cette circonscription". Quant à Aymeric Séassau, le candidat PCF, il se positionne désormais comme "le seul en capacité de rassembler ceux qui ont voté Hamon et Mélenchon à la présidentielle".

