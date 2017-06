Législatives Mathieu Salé, le candidat insolite qui danse devant les panneaux

0

Candidat sans étiquette dans la première circonscription (Angers et nord) du Maine-et-Loire, Mathieu Salé s’est laissé aller à un clip de campagne pour le moins déboutonné où on le voit danser sur "Can't Stop the Feeling" de Justin Timberlake devant les panneaux d’entrée d’agglomération des communes de sa circonscription.

Sur son site internet www.ms-2017.fr, très sérieux celui-là, Mathieu Salé se présente comme un « candidat libre et citoyen ».

Voici comment il se présente :

« Je m'appelle Mathieu Salé, 43 ans, je suis originaire de Baugé-en-Anjou (49) et j'habite à St-Barthélemy-d'Anjou (49).

Issu de la société civile, professionnel indépendant dans l'informatique depuis 10 ans, je connais la valeur du travail et du monde de l'entrepreneuriat. J'ai créé en 2011 une agence web sur Angers qui a embauché jusqu'à 3 personnes. J'ai été fier de pouvoir créer ces emplois mais j'ai été en même temps confronté à la dure réalité de la complexité administrative liée aux embauches, sans parler de la lourdeur des charges qui s'abattent sur les entreprises. »

Voilà un candidat qui a au moins le sens du buzz. Postée le 3 mai, sa vidéo "pépite" compte 32 400 vues... Pour l'instant.