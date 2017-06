Législatives Participation en net recul en Loire-Atlantique

0

Le taux de participation au premier tour des législatives en Loire-Atlantioque est en recul de 10 points par rapport à 2012.

A une heure de la fermeture de nombreux bureaux de vote (sauf à Rezé, Couëron et Sautron où ils restent ouverts jusqu'à 19 h, et jusqu'à 20 h à Nantes et Saint-Herblain), seulement 43,07 % des électeurs de Loire-Atlantique s'étaient déplacés aux urnes. Soit 10 % de moins qu'au premier tour des législatives de 2012.

Au niveau national, la participation s'élève à 40,75%. à 17 h, contre 48,31 % au premier tour des élections législatives de 2012 à la même heure.

Avec un tel niveau d'abstention, les candidats risquent d'être peu nombreux à pouvoir se maintenir au second tour. Pour se qualifier, il faut en effet réunir plus de 12,5 % des inscrits, soit 25 % des votants si l'abstention atteint 50 %. Si aucun n'arrive à franchir ce seuil, le second tour se joue entre les deux candidats arrivé en tête au premier tour.