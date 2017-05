Législatives Quatre candidates de la société civile se lancent dans la bataille

0

Quatre femmes mèneront la campagne des législatives, au nom du Parti pirate et du Mouvement du 10 novembre.

Aux élections législatives, il y a bien sûr des candidats « classiques », issus des partis traditionnels, mais il y a aussi régulièrement des candidats que, par défaut, on qualifie « d’issus de la société civile ». C’est le cas de Margot Medkour, Mary Haway, Sylvie Boulé et Josette Bioret, candidates du Parti pirate et du Mouvement du 10 novembre dans les 1re, 2e, 3e, et 5e circonscriptions de Loire-Atlantique.

Ces deux entités, créées au niveau local, font partie d’un plus vaste ensemble : la Caisse claire, une fédération de partis et mouvements alternatifs et citoyens. « On pourrait résumer ça par la formule : Penser global, agir local », explique Clément Barailla, porte-parole du Mouvement du 10 novembre et ancien membre de Nouvelle Donne.

« Penser global, agir local »

Concrètement les quatre candidates ont chacune une sensibilité différente mais se rejoignent sur plusieurs sujets essentiels : comme le développement de l’écologie ou le revenu universel d’existence. « Notre société salariale est à bout de souffle. Le système se base toujours sur plus de croissance et résultat, les gens acceptent des activités dans lesquelles ils ne trouvent plus de sens, notamment par peur du chômage. Il faut entamer une réflexion plus profonde sur le travail », détaille Margot Medkour, jeune entrepreneure de 25 ans. »

