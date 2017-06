Législatives Sophie Errante (En Marche) dans la 10e face à ses rivaux

0

Au PS, Sophie Errante avait conquis le vignoble. Récidivera-t-elle en se réclamant de Macron avec En Marche ?

La viticulture, ce symbole, sort meurtrie par le gel, pendant que l'économie locale décolle. Conditionnera-t-elle autant le vote que le contexte national ? En 2012 avec la vague Hollande, Sophie Errante gagne la circonscription, plutôt à droite. Le quinquennat lui révèle « des incompatibilités de personnalités au PS » aiguillonnées par les frondeurs qui « n'ont pas accepté l'élection de François Hollande ».

Dès 2013, l'ex-maire de La Chapelle-Heulin et chef d'entreprise fonde avec le maire de Lyon Gérard Collomb (PS) le pôle des Réformateurs. On la retrouve aujourd'hui derrière Emmanuel Macron, toujours résolue à s'investir dans des réformes concrétisant la devise liberté, égalité, fraternité via la lutte contre le chômage, la politique européenne et l'accompagnement de l'agriculture.

Au premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron est en tête partout sauf à La Remaudière, La Regrippière et La Boissière-du-Doré, où Marine Le Pen le devance. Jean-Luc Mélenchon et François Fillon figurent souvent deuxièmes derrière Macron. La candidature de Gaëlle Chaillot (France Insoumise), statisticienne issue de la société civile, bénéficiera-t-elle de la volonté de renouvellement exprimée par les électeurs ? Et à droite, la solidité du vote, en dépit de l'affaire Fillon, est un atout pour Jérôme Guiho (LR). Le Vertavien Jean-Marc Beauvais (FN) n'a été investi qu'après que Samuel Potier a été écarté pour propos racistes sur les réseaux sociaux. Handicap ? L'ex cadre bancaire argumente en tout cas en financier pour la sortie de l'euro.

Archives Presse Océan