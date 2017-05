Nantes Des élus appellent à rassembler gauche et écologistes aux Législatives

0

Plusieurs personnalités politiques de la métropole nantaise (1) viennent de signer un appel au rassemblement de la gauche et des écologistes :

« Avec une majorité des suffrages exprimés, Emmanuel Macron est élu Président de la République. D'abord, nous nous satisfaisons de ce résultat qui, provisoirement, permet d'éloigner le risque FN. En votant contre Marine Le Pen, les électeurs ont rappelé leur capacité à s'opposer à la prise du pouvoir par un parti d'extrême-droite en France.

Ce faisant, une majorité des électeurs n'a pas rallié le programme d'Emmanuel Macron. Comme eux, nous ne sommes pas des convaincus du second tour et, dès demain, nous nous opposerons contre toute remise en cause des conquêtes sociales, à chaque fois que cela sera nécessaire.

Si nous regrettons que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de Benoît Hamon n'aient eu un autre choix de second tour, nous tirons leçon des résultats, en travaillant à leur proposer une véritable alternative, dès les élections législatives. (...) Ainsi, nous renouvelons notre appel à la discussion entre les forces de gauche et écologistes afin de présenter aux électeurs des candidats issu du rassemblement de la gauche et des écologistes, pour les élections législatives. Il est de la responsabilité de chaque candidat de clarifier son positionnement vis-à-vis de la majorité présidentielle, désormais incarnée par le programme d'Emmanuel Macron (...)."

(1) Catherine BASSANI PILLOT , Conseillère municipale, Nantes (EELV), Nathalie BLIN, Conseillère municipale, Nantes (PCF), Pascale CHIRON, Adjointe au maire, Nantes (EELV), Mahel COPPEY, Vice-présidente, Nantes Métropole (EELV), Vincent DANIS, Conseiller départemental (société civile), Jean-Paul HUARD, Adjoint au maire, Nantes (société civile), Gilles NICOLAS , Adjoint au maire, Nantes (société civile), Franck NOURY, Conseiller municipal, Nantes (PS), Mireille PERNOT, Vice-présidente, Nantes Métropole (PCF), Ghislaine RODRIGUEZ, Adjointe au maire, Nantes (société civile), Robin SALECROIX, Conseiller municipal, Nantes (PCF), Aymeric SEASSAU, Adjoint au maire, Nantes (PCF), Éric THOUZEAU, Conseiller régional (PS), Catherine TOUCHEFEU, Vice-présidente du Conseil départemental, Adjointe au maire, Nantes (PS)