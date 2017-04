Législatives Une première candidate En marche! investie en Loire-Atlantique

0

Référente d'En marche! en Loire-Atlantique, Valérie Oppelt de Kerever se présentera sur la 2e circonsciption (Nantes centre).

Le mouvement d’Emmanuel Macron a rendu public hier une première liste de candidats investis pour les législatives. Parmi eux, Valérie Oppel de Kerever, qui se présentera sur la 2e circonscription de Loire-Atlantique (Nantes centre).

Ancienne directrice industrielle d’une PME de Bouaye, aujourd’hui à la tête de son propre bureau d’études, cette Nantaise de 42 ans est la référente d’En marche 44 depuis novembre 2016. C'est son premier engagement en politique.

Sur la 2e, où la députée sortante Marie-Françoise Clergeau (PS) ne se représente pas, elle affrontera notamment Alain Robert (PS), Sébastien Pilard (LR) et Pascale Chiron (EELV).

Parmi les autres candidats investis par En marche! figure l'Angevin Matthieu Orphelin, ancien conseiller régional EELV, un parti qu'il a quitté en 2012, et ex-porte-parole de la fondation Hulot, qui se présentera dans la 1re circonscription du Maine-et-Loire.

En Loire-Atlantique, plusieurs candidats briguent l'investiture macroniste, parmi lesquels François de Rugy, député sortant (ex-EELV) et Hervé Grélard (UDI) sur la 2e circonscription (Nantes Orvault); Yves Daniel, député sortant (PS) et Jean-Michel Tobie, maire d'Ancenis (UDI) sur la 6e (Ancenis-Châteaubriant); Sophie Errante, députée sortante (PS) sur la 10e (Vignoble), et pas moins de six prétendants sur la 8e (Saint-Nazaire).