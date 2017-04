Législatives Vignoble  : l'investiture de Samuel Potier (FN) est retirée

0

Le candidat du FN 44 sur la 10e circonscription de la Loire-Atlantique (Vertou-Vignoble), accusé de propos antisémites et islamophobes, s'est vu retirer son investiture.

Candidat aux législatives, le conseiller régional (élu en 2015) était mis en difficulté par ses déclarations sur les réseaux sociaux, comme l'avait rappelé Le Figaro. On lui reprochait d'avoir tenu, entre 2014 et 2015, des propos antisémites et islamophobes sur Twitter. Déjà révélés en septembre 2015 par le site Le Lab, ces propos ne l'avaient pas empêché d'être maintenu à la tête de la fédération FN de Loire-Atlantique et désigné comme tête de liste départementale pour les régionales.

Ex-patron de la fédération départementale du FN, il en avait été débarqué en octobre 2016, et remplacé par Alain Avello, après un audit interne mené par Jean-Lin Lacapelle, surnommé « le nettoyeur » du FN. Toutefois, Samuel Potier siégeait toujours au bureau de la fédération, et avait été investi pour les législatives de juin 2017. Alain Avello a annoncé ce mardi soir que « l'investiture lui est retirée ».

