Législatives Yves Daniel (6e) et Sophie Errante (10e) perdent l'investiture PS

Yves Daniel et Sophie Errante, les députés PS sortants de la 6e circonscription (Châteaubriant-Ancenis) et de la 10e (Vignoble), ont annoncé il y a quelques semaines qu’ils voteraient pour Emmanuel Macron à l’élection présidentielle. La sanction n’a pas tardé. Fabrice Roussel, le patron des socialistes dans le département, l’a confirmé hier : les deux députés ont perdu l’investiture socialiste pour les élections législatives de juin (11 et 18 juin).

Reste à savoir si une procédure d’exclusion du parti sera engagée contre eux et si le parti socialiste présentera un autre candidat sur ces deux territoires. Sur ce dernier point, des discussions sont en cours mais aucune décision ne devrait être prise avant le 1er tour de la Présidentielle (23 avril).

Autre inconnue : le mouvement En Marche ! donnera-t-il son investiture aux deux députés sortants ? Ce sera normalement le cas dans la 1ere circonscription pour l'écologiste François de Rugy, rallié à Emmanuel Macron juste après la primaire de la gauche à laquelle le le président du Parti écologiste participait.