Législatives Yves Daniel (REM) largement en tête dans la 6e circonscription

Avec 39,93 %, Yves Daniel, candidat de la République en marche, est en ballottage plus que favorable, face au maire de Châteaubriant, le Républicain Alain Hunault qui n’a récolté que 21,60 % des suffrages.

Élu en 2012 sous l’étiquette socialiste, l’ancien agriculteur qui avait soutenu Manuel Valls pendant les primaires de la gauche, s’était vu retirer l’investiture socialiste en février dernier. En effet, il avait décidé d’apporter son soutien à Emmanuel Macron pendant l’élection présidentielle.

De son côté, Alain Hunault (LR) se dit « combatif » pour le second tour de l’élection : « Je vais me battre jusqu’au bout. »

