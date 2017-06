Législatives Donné vainqueur, François de Rugy candidat au perchoir

0

Largement en tête dans la 1re circonscription (Nantes-Orvault), le député sortant, qui se présentait sous l'étiquette REM, devrait être facilement réélu. Il vise désormais la présidence de l'Assemblée.

Si les résultats définitifs ne sont pas encore tombés, la réélection de François de Rugy dans la 1re circonscription ne fait guère de doute. A Orvault, le député sortant a obtenu près de 67 % des voix face à son adversaire LR-UDI Julien Bainvel.

Elu depuis 2007, François de Rugy décroche donc son troisième mandat de député. Et il se positionne déjà pour le perchoir. "Je serai candidat à la présidence de l'Assemblée" a-t-il confirmé ce soir, en faisant valoir son expérience de vice-président (depuis mai 2016, en remplacement de Denis Beaupin). "J'ai fait des propositions sur le fonctionnement de l'Assemblée et sur les réformes à mener sur la moralisation de la vie publique, la limitation des mandats dans le temps et la réduction du nombre de députés".

L'élection du ou de la président(e) de l'Assemblée aura lieu le 27 juin.