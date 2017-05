Législatives 156 candidats dans les starting-blocks en Loire-Atlantique

0

Les candidats au premier tour des législatives 2017 avaient jusqu’à ce soir, 18 h, pour déposer leur dossier en préfecture.

En Loire-Atlantique, ils seront 156, et autant de suppléants, à briguer les suffrages des quelque 994 000 électeurs, le 11 juin. Ils étaient 111 en 2012, lors du précédent scrutin

1re circonscription

Député sortant : François de Rugy (Parti écologiste)

Candidats :

- François de Rugy (REM)

- Julien Bainvel (LR-UDI)

- Aymeric Séassau (PCF)

- Hélène Defrance (LO)

- Sylvie Clabecq (FI)

- Jean-Michel Mézange (EELV)

- Guylène Friard (FN)

- Blandine Krysmann (PCD)

- Sylvie Garcia (UPR)

- Antoine Nivard (NC)

- Margot Mekour (PP)

- Sarah Frison (PA)

- Philippe Renaud (PB)

- Michel Beaupré (UDB)

- Hippolyte Le Routier (DLF)

- Nicole Girel (CHAP)

- Guillaume Brunet (SE)

2e circonscription

Députée sortante : Marie-Françoise Clergeau (PS)

(ne se représente pas)

Candidats :

- Alain Robert (PS)

- Valérie Oppelt de Keréver (REM)

- Sébastien Pilard (LR)

- Pascale Chiron (EELV)

- Elhadi Azzi (GE)

- Dona Jossic (PB)

- Carole Malard (FI)

- Aurélien Boué (Oui la Bretagne)

- Agnès Chrissement (FN)

- Nicolas Bazille (LO)

- Mary Haway (PP)

- Sophie Clocher (SE)

- Oriane Lévêque (UPR)

- Isabelle Dudouet-Bercegeay (PA)

- Jean de Mascureau (DLF)

- Sandra Cormier (NPA)

- Béatrice Dumonter-Taribus (DVD)

- François Chapron (SE)

- Laurent Cottereau (EM)

3e circonscription

Députée sortante : Karine Daniel (PS)

Candidats :

- Karine Daniel (PS)

- Anne-France Brunet (REM)

- Eléonore Revel (FN)

- Rozenn Hamel (LR-UDI)

- Martine Gourdon (FI)

- Olivier Terrien (PRC)

- Robin Salecroix (PCF)

- Hélène Dolidon (LO)

- Sylvie Boulé (PP)

- Judith Leray (EELV)

- Gwenaël Duret (Oui la Bretagne)

- Pierre Sabattier (PCD)

- Chantal Durand (DLF)

- Alain Parisot (UPR)

- Michaël Protat (PA)

- Dominique Norval (PRG)

- Régis Tersiquel (PVB)

- Michaël Hervé (PFE)



4e circonscription

Député sortant : Dominique Raimbourg (PS)

Candidats:

- Dominique Raimbourg (PS)

- Vincent Egron (FI)

- Isabelle Mérand (LR-UDI)

- Paul Raynaud (LO)

- Bernard Rineau (PCD)

- François Nicolas (EELV)

- Amélie Barrely (Oui la Bretagne)

- Mireille Pernot (PCF-FG)

- Maud Legeay (PA)

- Lilian Scales (CHAP)

- Marie Cram (UPR)

- Samuel Magaud (PRC)

- Jean-Noël Rebora (PFE)

- Nassira Semsar Behague (PRG)

- Alain Avello (FN)

- André Koriat (SE)

- Aude Amadou (REM)

- Elodie Calonne (DLF)



5e circonscription

Député sortant : Michel Ménard (PS)

Candidats :

- Pierre-Emmanuel Marais (Oui la Bretagne)

- Michel Ménard (PS)

- Katell Andromaque (FI)

- Sarah El Hairy (REM)

- Frédéric Maindron (LR-UDI)

- Michel Laboureur (PCF-FG)

- Josette Bioret (PP)

- Franco Fédélé (EELV)

- Didier Lefebvre (PB)

- Dominique Anée (LI)

- Stéphane Pellegrini (LO)

- Arnaud de Rigné (FN)

- Solange Dalifard (DLF)

- Hugo Sonnier (UPR)

6e circonscription

Député sortant : Yves Daniel (PS)

Candidats :

- Yves Daniel (REM)

- Brigittte Nédélec (FN)

- Marie-Louise Dupas (LO)

- Alain Hunault (LR-UDI)

- Gérard Poisson (PS-EELV)

- Brigitte Maillet (FI)

- Antoine Lépine (NC)

- Jacky Flippot (PB)

- Florence Thomas (UPR)

- Sandra Bureau (DVD)

- Anne Cadorel-Quetier (Reg)

- Bruno Chevalier (MRC)

7e circonscription

Député sortant : Christophe Priou (LR)

(ne se représente pas)

Candidats :

- Franck Louvrier (LR-UDI)

- Anne Boyé (PS)

- Marie-France Belin (LO)

- Catherine Legal (FI)

- Doris Noël (FN)

- Yves Coquard (EELV)

- Véronique Mahé (PCF-FG)

- Sandrine Josso (REM)

- Gaël Bourdeau (DLF)

- Paul Lachal (ND)

- Remy Fancelli (UPR)

- Valérie Houguet (Reg)

- Arnaud Courjal (PB)

8e circonscription

Députée sortante : Marie-Odile Bouillé (PS)

(ne se représente pas)

Candidats :

- Fabrice Bazin (EELV)

- Laurianne Deniaud (PS)

- Lionel Debraye (FI)

- Eddy Le Beller (LO)

- Hervé Carro (UDB)

- Philippe Moreau (PB)

- Gauthier Bouchet (FN)

- Florence Beuvelet (LR-UDI)

- Yvon Renévot (PCF-FG)

- Dennis Octor (PRG)

- Roger Etogo (SE)

- Audrey Dufeu-Schubert (REM)

- Tony Moulis (UPR)

- Stéphanie Chagnon (PA)

- Catherine Tarrus (DVD)

- Armelle Guénolé (DLF)

- Pierre-Christophe Rousseau (PP)

9e circonscription

Députée sortante : Monique Rabin (PS)

Candidats :

- Jean-Marie Cosson (FI)

- Monique Rabin (PS)

- Xavier Coupry (PCD)

- Corinne Guignard (EELV)

- Annie Hervo (LO)

- Jean-Luc Javel (FN)

- Yannick Haury (REM)

- Christophe Grandet (SE)

- Claire Hugues (LR-UDI)

- Karol Dolu (PB)

- Kévin Rougeolle (NC)

- Christian Boiteau (DLF)

- Isabelle Marzin (Reg)

- Françoise Godard (PCF)

- Delphine Boulois (MC)



10e circonscription

Députée sortante : Sophie Errante (PS)

Candidats :

- Jean-Marc Beauvais (FN)

- Sophie Errante (REM)

- Maxime Chéneau (Reg)

- Gaëlle Chaillot (FI)

- Brigitte Héridel (EELV)

- Marie-Claude Robin (PCF)

- Jérôme Guiho (LR-UDI)

- René Brevet (LC)

- Christien Trimoreau (PCD)

- Jérôme Debuire (AEI)

- Yann Béliard (LO)

- Emilie Leguen (UPR)

- Saniel Tarlevé (RLF)

- Christophe Audren (DLF)

- François Fautrade (AR)

Sigles :

- LR : Les Républicains

- UDI : Union des démocrates et indépendants

- PS : Parti socialiste

- PCF : Parti communiste français

- EELV : Europe écologie-Les Verts

- GE : Génération écologie

- PP : Parti pirate

- REM : La République en marche

- UDB : Union démocratique bretonne

- PB : Parti breton

- LO : Lutte ouvrière

- FI : La France insoumise

- DVD : divers droite

- NC : Nous citoyens

- SE : sans étiquette

- PA : Parti animaliste

- CHAP : Conf. pour l’homme, l’animal et la planète

- LI : 577-Les Indépendants

- AR: Alliance royale

- Reg: Régionalistes

- ND : Nouvelle Donne