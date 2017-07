Les bons résultats de l'académie de Nantes au concours général 2017

0

L’académie de Nantes est première au concours général des métiers et troisième au concours général des lycées.



Charles Baudelaire, Louis Pasteur ou encore Georges Pompidou, pour ne citer qu'eux, font partie des personnages célèbres à s'être distingué au concours général, une épreuve honorifique à laquelle participent chaque année des élèves de lycées d’enseignements général, technologique et professionnel triés sur le volet.

11 lauréats en 2016, 26 cette année

Cette année, l’académie de Nantes s’est montrée particulièrement bonne élève : 14 lauréats au concours général des métiers, ce qui en fait la première académie au niveau national, et 12 au concours général des lycées, ce qui la place avec Nice en troisième position, après Paris et Versailles. En tout 26 lauréats, contre 11 seulement l’année dernière. Les élèves ont été accueillis ce lundi 10 juillet par le recteur de l’académie de Nantes, William Marois, après une virée parisienne vendredi où ils ont été reçus à la Sorbonne par le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer. « Je ne m’y attendais pas du tout », confie Nathanaëlle Ory. La jeune élève du lycée Haute-Follis, à Laval, a raflé le premier prix en sciences et techniques sanitaires et sociales. Certains préparaient le concours depuis deux ans, comme Louis Supiot et Valentin Clemot, 2e et 3e prix en transport. « On les repère dès la Seconde, explique leur professeure du lycée Europe Schuman, à Cholet. « Quand on a affaire à de bons élèves, forcément, il n’y a pas grand-chose à faire.»