Les figures Questions, petits tracas, ils facilitent la croisière des lecteurs

0

Retrouvez chaque jour des nouvelles de notre Croisière des lecteurs et embarquez avec eux pour un superbe voyage.

On appelle ça le service plus. Une fois que les lecteurs ont commencé leur voyage, le Courrier de l’Ouest/Le Maine libre/Presse Océan, Richou et Costa continuent d’apporter un service sur mesure aux voyageurs.

Le voyagiste Richou a ainsi dépêché sept accompagnateurs. Leur rôle est « d’aider au quotidien », explique Bernard, l’un d’eux. « On est aussi pour rassurer ceux qui auraient besoin de l’être », prolonge Monique.

Ce service plus se traduit aussi par la présence à bord de Karine Jozwicki, la directrice régionale Grand-Ouest de Costa. « Je suis le relais entre le bateau et les lecteurs en vacances, afin que tout se déroule comme prévu ».

Un service que Ségolène Leray assure, elle, entre le bateau et les Journaux de Loire. Responsable de la promotion, la jeune femme est « facilitatrice ». « Je suis là pour renforcer les liens entre le journal et les lecteurs, et répondre à toutes leurs questions ».

Ainsi parés, les lecteurs n’ont plus qu’à se laisser porter par les flots et les nombreuses animations proposées à bord du Favolosa. De vraies vacances !