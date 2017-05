Les lecteurs en croisière Le Costa Favolosa sur la route des marchands

0

C’est le jour du grand départ pour les 450 lecteurs des Journaux de Loire (Le Courrier de l'Ouest, Presse Océan et le Maine Libre), qui embarqueront ce dimanche soir, à Marseille, à bord du Costa Favolosa. Une croisière qui les guidera de la Méditerranée à l’Atlantique, de Marseille à Cherbourg, en passant par Savone, Barcelone, Gibraltar, Lisbonne, Vigo et Saint-Jacques-de-Compostelle.

Mais curiosités et découvertes ne se limiteront pas aux escales.

Le navire sera lui-même un objet de découvertes et de curiosités. Avec ses 290 mètres de long et 35 mètres de large, le Favolosa offre un confort et des équipements de premier plan : 400 œuvres d’art originales et plus de 6 000 reproductions, cinq restaurants, treize bars, un spa de 6 000 m2, cinq bains à hydromassage, quatre piscines (dont une avec verrière amovible, une avec un écran géant). De quoi satisfaire les occupants des 1 508 cabines du bateau.