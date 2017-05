Nantes La TAN change ses horaires : qu’en pensez-vous ?

0

Parce que la fréquentation est censée baisser en cette saison, les transports de la TAN sont passés en "jour vert" plus tôt que l'an dernier. Mais leur plus faible rotation ne plaît pas à tous les usagers. Et vous qu'en pensez-vous ?

Le nouveau calendrier commercial voté l'an dernier par le conseil métropolitain pose très concrètement ces jours-ci des problèmes de compréhension pour les usagers des transports en commun.

Le calendrier commercial de la TAN était jusqu'alors basé sur la périodicité scolaire. "Or, les vacances ne sont pas les mêmes pour tous. Et même pendant l'année scolaire, la fréquentation a tendance à baisser en mai-juin, surtout sur les lignes empruntées par les étudiants", expliquait Bertrand Affilé (PS), vice-président de Nantes métropole aux déplacements et transports publics, l'an dernier en conseil.

Nantes métropole souhaitait baser l'offre de transports en commun sur la fréquentation réelle en renforçant l'offre durant l'été, en lien avec le tourisme, mais aussi avant Noël, pour favoriser l'accès aux commerces, et certains samedis, selon la période de l'année.

« Il n'y aura plus d'horaires d'été et d'hiver mais un seul calendrier pour l'année, avec cinq catégories de jours, souligne Bertrand Affilé, contre les douze horaires potentiels par an jusqu'à présent. »

Cette offre est censée être mieux adaptée aux nouveaux usages. Mais comme le froid s'est à nouveau invité en avril, les Nantais prennent peut-être moins leur vélo que prévu. A certaines heures, bus et trams se trouvent saturés aux dires de certains usagers.

