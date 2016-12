Leur défi pour 2017 Le tour d'Europe avec Alfred et Minette

0

Deux Nantais partent mi-janvier en camion aménagé, avec leur petit chat. Leur credo : rencontrer les autres.

C'est l'ébullition à quelques jours du départ. Le plus difficile, préparer « Alfred », leur camion dont le nom fait référence « au majordome dans Batman, toujours présent ». Stéphanie Varoquier et Pierre-Benoît Aurié, Nantais d'adoption, partent pour un tour de l'Europe d'un an. Départ mi-janvier.

Cet été, la décision a été prise de quitter leur travail pour cette aventure. Après une randonnée en bivouac - comme petit test -, ils se sont attelés à la recherche de leur futur camion : « C'était difficile. Il ne fallait pas se tromper. Nous l'avons trouvé mi-octobre et il fallait l'aménager. Mon copain est très bricoleur. De mon côté, je gère l'organisation. » Côté préparatifs, il y a eu le parcours à définir - au Portugal en février, au Maroc en mars, puis l'Espagne, l'Italie, la Croatie, la Roumanie, etc. -. Et il y a eu la surprise des longues formalités pour Minette, leur chat. Leur optimisme et leur envie de voyager ne sont pas entachés par ces préparatifs. Ce projet Tecap sera résumé sur le blogtecap.wordpress.coms

