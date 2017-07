L'hyper-centre de Nantes fait peau neuve

0

L'hyper-centre fait "pavés neufs". Depuis un mois, les principales rues touristiques du centre-ville de Nantes sont nettoyées de fond en comble. De la place Royale à la place du Pilori, les pavés ont été nettoyé des chewing-gums et le mobilier urbain libéré des graffitis. Presque 20 agents de nettoiement ont été mobilisés chaque jour, et 3000 heures de travail ont été investies pour ces six rues... seulement un mois après un mouvement de grève dénonçant le manque d'effectif. Pour plus d'informations, voir notre édition du jeudi 6 juillet.